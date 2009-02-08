Украина согласна пропустить верблюдов через границу

Верблюды, которые перевозились из Республика Калмыкия транзитом в Болгарию, при условии наличия спецтранспорта могут быть перевезены через Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, 6 февраля 2009 года из Россельхознадзора в Госкомветмедицины Украины поступил запрос на транзит этих животных, и в случае поступления верблюдов в спецавтотранспорте они будут пропущены через территорию Украины.

Кроме того, добавили в Госкомветмедицины, верблюды могут быть отправлены морским путем из г. Новороссийск через Турцию в Болгарию.

В комитете напомнили, что 31 января 2009 года в Амвросиевский пункт государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте, которые обслуживают МАПП "Успенко", поступили сопроводительные документы на 20 голов верблюдов, которые направлялись из Калмыкии (РФ) транзитом в Болгарию. Учитывая технические возможности МАПП "Успенко" Донецкой области, а именно отсутствие нейтральной полосы между украинским и российским пунктами пропуска, вышеупомянутый груз все время находился на территории РФ.

Отмечается, что учитывая сложную эпизоотическую ситуацию с африканской чумой свиней на территории РФ, и особенно в Южном Федеральном округе, а также отсутствие согласования на транзит по территории Украины данного груза, специалисты ветеринарной медицины Амвросиевского пункта составили акт о невозможности пропуска груза через территорию Украины.

Госкомветмедицины не дал разрешение на транзит этого груза, ввиду эпизоотической ситуации в РФ, отсутствия запроса на его транзит с указанием маршрута следования и подтверждения, что животные происходят с территории благополучной по карантинным болезням животных. Кроме того, животные перевозились не в специальном транспортном средстве, а в приспособленном автотранспорте.

Госкомветмедицины Украины инициировал запрос в Россельхознадзор о подтверждении эпизоотического благополучия административной территории, из которой происходят животные, а также согласован ли с компетентным органом Республики Молдова последующий их транзит по территории этой страны.

По предварительной информации, сейчас животные разгружены на территории РФ в приспособленные помещения и ожидается спецавтотранспорт из Болгарии.