Американские моряки поднимаются на борт "Фаины" (фото)
01:57, 07 февраля 2009Разное
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Корабли ВМС США проводят судно до порта
Как сообщила вчера пресс-служба Президента Украины Виктора Ющенко, представители Военно-морских сил США и члены экипажа провели обследование судна и груза, согласно их заключению груз не поврежден и отвечает имеющейся документации. Проведен медицинский осмотр членов экипажа, по данным американского врача, состояние здоровья моряков удовлетворительное. На борт доставлены продукты питания и медикаменты. Корабли ВМС США будут сопровождать судно до прибытия в порт Момбаса (Кения), на борту «Фаины» находится группа спецназа ВМС США.
|Океанский буксир ВМС США ”Кетоуба” доставил на Фаину воду и топливо. Фото Reuters
|Моряки с американского эсминца Мейсон поднимаются на борт Фаины, 6 февраля. Фото Reuters
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