Американские моряки поднимаются на борт "Фаины" (фото)

Как сообщила вчера пресс-служба Президента Украины Виктора Ющенко, представители Военно-морских сил США и члены экипажа провели обследование судна и груза, согласно их заключению груз не поврежден и отвечает имеющейся документации. Проведен медицинский осмотр членов экипажа, по данным американского врача, состояние здоровья моряков удовлетворительное. На борт доставлены продукты питания и медикаменты. Корабли ВМС США будут сопровождать судно до прибытия в порт Момбаса (Кения), на борту «Фаины» находится группа спецназа ВМС США.