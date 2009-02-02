В китайского премьера бросили ботинок

Во время выступления премьер-министра Китая Вэнь Цзябао в Кембриджском университете один из слушателей швырнул в него ботинок и крикнул: "Это скандал!" Как сообщает AFP, нарушителя порядка вывели из зала.

Китайский премьер выступал в Кембридже в последний день своей поездки по Европе. В Великобритании Цзябао пробыл три дня. Незадолго до выступления он призвал правительства всех стран объединить усилия в борьбе с кризисом, отметив, что, хотя ситуация тяжелая, виден "свет в конце туннеля".

Лента.ру