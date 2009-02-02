В китайского премьера бросили ботинок
20:26, 02 февраля 2009Разное
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История повторяется в виде фарса
Во время выступления премьер-министра Китая Вэнь Цзябао в Кембриджском университете один из слушателей швырнул в него ботинок и крикнул: "Это скандал!" Как сообщает AFP, нарушителя порядка вывели из зала.
Китайский премьер выступал в Кембридже в последний день своей поездки по Европе. В Великобритании Цзябао пробыл три дня. Незадолго до выступления он призвал правительства всех стран объединить усилия в борьбе с кризисом, отметив, что, хотя ситуация тяжелая, виден "свет в конце туннеля".
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