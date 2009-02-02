У Ющенко семь курсов на неделе?

Пятничное заявление Виктора Ющенко о необоснованности валютного курса в 6-6,5 гривень за доллар не внесло никакой ясности в один из самых злободневных на сегодня для экономики и граждан Украины вопрос: а какая же цена гривни к доллару является объективной в нынешних условиях и, главное, какой реально будет валютный курс в ближайшие недели, месяцы и до конца года?

Сам Президент не дал четкого ответа на этот вопрос и из его весьма эмоциональных фраз можно лишь судить о том, что названный курсовой ориентир он считает существенно заниженным. Глава государства подчеркнул, что для того, чтобы установить курс 6 грн. за 1 долл., необходимо привлечь в Украину порядка 15 млрд. долларов. «Есть специалисты, которые это могут сделать, – склонить весь мировой рынок, чтобы они сегодня пришли с 15 млрд. в Украину? Думаю, что нет», - как бы риторически спросил и тут же сам себе ответил он.

Логично было бы предположить, что Виктор Ющенко поддерживает позицию руководства Национального банка, который в течение практически всего января проводит валютные интервенции на межбанковском рынке, стараясь приблизить рыночный курс к официальному значению НБУ в 7,7 грн/долл.

В частности, 22 января руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий четко заявил о планах Нацбанка держаться в диапазоне 7,7-8 грн/долл в январе-марте этого года, хотя, по его словам, НБУ не должен жестко удерживать курс на фоне ухудшения бюджетного и платежного балансов. Надо сказать, пока что регулятор довольно успешно справляется с данной задачей – на прошлой неделе курс на межбанке вплотную подобрался к заветной отметке, опустившись до котировок 7,8-7,9 грн/долл.

Однако несколько противоречиво в этом ракурсе выглядит еще одно заявление об экономически справедливом курсе гривни, которое сделал всего неделю назад первый замглавы Секретариата Президента Александр Шлапак. По состоянию на начало 2009 года экономические показатели говорят о том, что доллар должен находиться на отметке 6,5 гривни, - рассказал он в эфиреодного из телеканалов. «Все остальное - это ажиотаж и спекуляции. В том, что они развернуты, виновны как Нацбанк, так и политики. Однако сегодня к ситуации с долларом нужно подойти с очень спокойной головой», - пояснил замглавы Секретариата Президента.

Впрочем, это еще не все нестыковки. Понятно, что заявления высших должностных лиц Украины о параметрах «экономически обоснованного», «справедливого», «равновесного» валютного курса не предполагают, что речь идет о курсовом показателе всего на одну-две недели или месяц. Иначе бы так и говорилось – мол, на январь, будет такой-то курс, а потом последует, допустим, плавная девальвация гривни. Нет, называя тот или иной курс, они имеют в виду, надо полагать, более-менее стабильное значение на продолжительный отрезок времени, коль скоро не приводятся никакие дополнительные оговорки.

Но тогда нужно вспомнить и об еще одном курсе, во всеуслышание называемом Виктором Ющенко не так уж давно. «Причин инвестиционного, торгового, платежного характера для того, чтобы иметь то поведение курса, которое мы сейчас имеем, сегодня нет. Сегодня цена доллара могла бы колебаться по этим показателям в границах от 5,8 до 5,9 гривни за доллар США», - сказал, в частности, он 28 ноября прошлого года. Впервые Президент огласил данные цифры в конце октября, а в декабре он косвенно подтверждал эту свою оценку, утверждая, что «гривня серьезно передевальвирована».

Как видим, в последние месяцы президентская сторона как минимум трижды объявляла различные валютные курсы, если считать, что руководство Нацбанка подконтрольно Виктору Ющенко и, вне всякого сомнения, не могло проводить не согласованную с ним курсовую политику. Причем, разброс весьма велик - 5,8-5,9 грн/долл, 6,5 грн/долл и 7,7-7,8 грн/долл.

Такое шараханье Президента и Нацбанка с оценками курса, а также непосредственно связанные с этим резкие реальные его колебания вверх-вниз, не могли не нанести немалый психологический вред климату на валютном рынке. Кроме того, это еще и стоило Украине изрядных сумм валютных резервов, без толку потраченных в целях удержания гривни на необоснованно низких (как теперь следует из слов Виктора Ющенко) курсовых рубежах. В частности, мнение главы державы о «правильности» курса в 5,8-5,9 грн/долл наверняка воспринималось чиновниками НБУ как руководство к действию. Так, с начала ноября и до 19 числа Нацбанк проводил интервенции доллара на межбанковском рынке по цене именно в районе 5,8 грн. (потом пошло повышение), а в течение почти всего октября вообще по 5-5,5 грн. С учетом же того, что за эти два месяца Нацбанк израсходовал на интервенции 7,5 млрд. долл., прямая «экономия» резервов в случае, если бы доллары продавались по 7,7 грн., составила бы 1,5-2 млрд. долл.

Кроме ущерба для золотовалютных резервов страны невзвешенная и непоследовательная валютно-курсовая политика НБУ, естественно, подорвала доверие к гривне населения, что вылилось в отток средств с гривневых депозитов. За октябрь и ноябрь объем гривневых вкладов физлиц уменьшился на 17 млрд. грн., а в декабре еще на 1,8 млрд. грн. Понятно, что значительную часть гривень люди обменяли на доллары и евро, а это стало, естественно, одной из дополнительных причин девальвации национальной валюты.

Почему Виктор Ющенко в минувшую пятницу раскритиковал за нереальность курс именно в 6-6,5 грн/долл, а не какой-то другой? Ответ очевиден: премьер-министр Юля Тимошенко неоднократно ранее заявляла про экономическую обоснованность как раз таких курсовых параметров, а в предпоследнем выпуске «Зеркала недели» она еще и резко высказалась, что «как только мы сменим руководство Нацбанка, курс восстановится на отметке 6-6,50 грн. за доллар». К тому же, Верховная Рада на прошлой неделе таки устранила Владимира Стельмаха с поста главы НБУ, причем, весьма оригинальным и юридически небезупречным способом.

Однако, ругая теперь главу правительства за нереальность называемого ею курса гривни к доллару, Виктор Ющенко тем самым, получается, признает ошибочность и своих вердиктов по этому поводу, а также неправильность конкретных действий Нацбанка в прошлом году, выстроенных на былых оценках Президента? Причем, Александр Шлапак упоминал о справедливости курса в 6,5 грн/долл совсем недавно, и, кстати, его оценка практически полностью совпала с мнением Юлии Тимошенко. Не правда ли, с учетом этих обстоятельств нынешние критические заявления Виктора Ющенко выглядят несколько «странно»?

Напоследок нельзя не сказать также о том, что упомянутое пятничное заявление Президента несомненно окажет негативное воздействие на оставшееся у части соотечественников доверие к гривне и, как следствие, на ситуацию с валютным курсом. Ведь Ющенко дал четкий сигнал тем, кто все еще продолжает держать в банках свои сбережения в гривне, надеясь, что курс доллара снизится в будущем. Теперь всем стало понятно, что никакого укрепления гривни в будущем ожидать не стоит, а, скорее, наоборот – с соответствующими очевидными выводами…

Юрий Глухов