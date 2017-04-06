Международный лицей МАУП: знакомьтесь с лидером среднего образования столицы

Подыскиваете для своего ребенка учебное заведение в Киеве, которое обеспечивает комплексную подготовку от детского сада до старшей школы, с особым вниманием как к интеллектуальному, так и к личностному развитию учащихся? Тогда в эту субботу, 8 апреля, посетите День открытых дверей в инновационном Международном лицее МАУП, в котором внедрены новые стандарты заботы о ребенке и его образовании.

Партнер Лицея, американская компания ЕТS (Educational Testing Service) D'elite School, мировой лидер тестирования в образовании и бизнесе, обеспечивает тьюторское сопровождение классных коллективов англоязычным воспитателем, преподавание в старшей школе отдельных предметов на английском языке, практику за рубежом и подготовку к сдаче экзаменов IELTS, TOEIC, TOEFL.

Особое внимание в Лицее уделяется польскому языку - для получения двойного, украинско-польского аттестата о полном среднем образовании. Польский язык изучается со 2-го класса в форме «Польского клуба», а с 5-го класса - как второй иностранный. Преподаватели - носители языка. Польский клуб обеспечивает языковую практику в Польше, сотрудничество с учебными заведениями и международными общественными организациями, подготовку к сертификационным экзаменам на знание польского языка, а также дистанционное обучение с целью получения польского аттестата о среднем образовании.

Наибольшие ценности Лицея – это комфортные условия обучения, здоровье и индивидуальное пространство ребенка:

- обязательны физкультурные минутки и ежедневный час спорта;

- чрезвычайное внимание уделяется гигиене;

- диетическое питание и эко-питание с возможностью выбора блюд из двух меню;

- мебель от ведущих европейских производителей: ортопедическая, современная, изготовленная из экологически чистых материалов;

- площадки на свежем воздухе, оборудованные безопасными каруселями и качелями, с покрытием из эко-материалов;

- круглосуточная физическая охрана и видеонаблюдение.

Познакомиться ближе с командой Лицея и получить исчерпывающую информацию об учебном процессе можно уже в эту субботу, 8 апреля, по адресу: Киев, ул. Фрометовская 2, корпус 16.

Регистрируйтесь по телефонам: (098) 227-54-04, (067) 232-39-62, (044) 494-47-44 или на сайте: http://od.ilmaup.com.ua/!