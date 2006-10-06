Семья Ющенко приобрела щенка и назвала его Байдой (фото)

Семья президента Ющенко не отстает от европейской моды. По сообщению газеты Україна молода, в семье Ющенко - пополнение.

Щенка золотистого ретривера семья Ющенко приобрела месяц тому назад. Это аристократическая порода, мода на которую пошла в Европе в 90-ые годы. Сами президент и его жена к собаководам не ездили, щенка им выбирали ветеринарный врач и кинолог. Из трех предложенных семья выбрала породистого щенка из-за его официального имени - Love me forever, что в переводе с английского звучит как - Люби меня вечно. Но в семье Ющенко его зовут - Байдой. О цене Байды газета не сообщает.

5 канал