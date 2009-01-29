Газета: мэру Киева денег не хватит хоронить за свой счет неимущих

Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, пообещавшему хоронить за свой счет неимущих киевлян, в месяц придется тратить на эти цели 4,2 млн. грн.

Об этом пишет газета «Новая».

Как отмечает издание, в январе-ноябре 2008 года умерли 27 тыс. 467 киевлян (в месяц почти 2,5 тыс). Если предположить, что под определение «одинокий» и «нуждающийся» попадает лишь половина из них, то слабо верится, что у мэра хватит средств.

Как сообщили «Новой» в КП «Спецкомбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания», минимальная цена набора покойного – 1 тыс. 669 грн. Таким образом каждый месяц городскому председателю придется выкладывать почти 4,2 млн. грн. И это без учета цены места на кладбище.

Как сообщал УНИАН, 28 января Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в частности, пообещал хоронить пенсионеров за собственные средства.

«Все похороны я возьму на себя. В самое ближайшее время все пенсионеры Киева и другие льготники получат от меня письма – я сделаю им самые лучшие предложения», - подчеркнул мэр.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, к нему часто обращаются бабушки с просьбой помочь им с местом на кладбище, но до нынешнего времени он не мог оказать им такую помощь.

«Я вам обещаю сегодня, что, скорее всего, до 1 марта я решу эту проблему. Вы увидите мое решение. Ни один человек, у которого плохо с деньгами, не останется без моего внимания. Я буду их всех хоронить за свой счет. Нет проблем!», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.