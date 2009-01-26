Гендиректор «Артека» в реанимации - СМИ

Генеральный директор Международного детского центра «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ госпитализирован в киевскую клиническую больницу «Феофания».

Об этом сообщила газете «Новой» руководитель информационной службы МДЦ «Артек» Елена МЕХ. По ее словам, у Б.НОВОЖИЛОВА сегодня утром случился сердечный приступ. Ныне он находится в реанимации кардиологического отделения больницы.

Напомним, руководство детского центра недавно заявило, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца сотрудникам знаменитого на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о предстоящих массовых увольнениях. Генеральный директор на прошлой неделе пошел на крайние меры - объявил голодовку.

Как сообщал УНИАН, 16 января генеральный директор Международного детского центра “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ заявил о постоянных попытках захвата земель международного детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

«Одним из наиболее критических вопросов, связанных с “Артеком”, является земля. Все, и особенно власть предержащие, знают, что такое крымская земля, которая, в действительности является золотой. И никакой кризис не повлияет на ее стоимость”, - заметил Б.НОВОЖИЛОВ.

Он сообщил, что, по рыночной оценке, стоимость 208 га земли, на которых расположен “Артек”, составляет стоят около 1 млрд. долларов.

«Учитывая то, что в Крыму продана почти вся береговая зона, в том числе вокруг “Артека”, за земельные ресурсы центра последние два года ведется настоящая война, в частности с властью Гурзуфа», - сказал гендиректор. В связи с этим он сообщил, что за два года состоялось 600 судебных заседаний, связанных с земельными вопросами детского центра. “На сегодняшний день нам удалось отстоять территорию уникального детского центра мирового уровня. Но действенной поддержки в этой борьбе со стороны ответственных государственных органов, в частности прокуратуры, руководство “Артека” не имеет. Поэтому попытки отрезать кусочки центра не прекращаются до сих пор”, - констатировал Б.НОВОЖИЛОВ.

19 января Б.НОВОЖИЛОВ в знак протеста объявил голодовку.