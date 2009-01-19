В Крыму проведут учет охотничьих животных

В Крыму пользователи охотничьих угодий с 24 по 25 января проведут учет копытных животных, а с 24 января по 1 февраля – пушных животных и птицу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма, единовременный учет охотничьих видов животных проводится в соответствии с Законами Украины «Об охране окружающей природной среды», «Об охотничьем хозяйстве и охоте» и «О животном мире» в целях своевременной подготовки лимитов добычи.

Для контроля соблюдения действующих методик и инструкций в мероприятии примут участие государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Рескомприроды Крыма и представители Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству.

Помимо этого, будет организована мобильная группа госинспекторов для осуществления общего надзора за проведением учета, выявлением и пресечением возможных нарушений.