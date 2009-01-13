ЕС призывает Иран прекратить практику забивания людей камнями

Европейский Союз призывает Иран прекратить практику забивания людей камнями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении президентства в ЕС.

«Европейский Союз строго осуждает новые случаи забивания камнями в Исламской Республике Иран”, - отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что в конце 2008 года, по официальным подтверждениям, три человека подверглись такому наказанию, одному из них удалось избежать смертельных ударов и выжить, двое других были забиты насмерть.

«Европейский Союз срочно просит центральные органы власти Ирана расследовать эти случаи, и обеспечить, чтобы с практикой забивания камнями было эффективно и окончательно покончено”, - написано в заявлении.

ЕС также призывает Иран запретить это страшное и негуманное наказание, а также ратифицировать Конвенцию против пыток и другого негуманного обращения.