ДТП на трассе Житомир-Черновцы: среди пострадавших - трое детей

В Хмельницкой области, на 120-м километре автодороги Житомир-Черновцы, вблизи с. Самычки, водитель автомобиля “Ford Fusion”, двигаясь в направлении г. Старокостянтинов, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, во время ДТП пятеро пассажиров автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. Среди пострадавших - трое детей в возрасте от четырех до восьми лет.