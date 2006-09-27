Фото со свадьбы киевского миллионера Парцхаладзе (4 снимка)

Свадьба киевского миллионера Льва Парцхаладзеотгремела еще в прошлую пятницу, но подробности празднования до сих пор держались в тайне.

Фото молодых и гостей свадьбы удалось достать ТаблоIDу

Как пишет "Сегодня", новобрачная Леся Матвеева была в платье от украинского дизайнера Виктории Гресь, а жених пришел на торжество в черном смокинге.

Как рассказали очевидцы, молодые утром обвенчались в одной из киевских церквей, а уже с утра к загородному дому Парцхаладзе в селе Красное в 40 километрах от Киева начали съезжаться гости.

Парцхаладзе пришел на свадьбу со своим сыном от первого брака.

Среди гостей было довольно много VIP-персон: ведущая Маша Ефросинина с мужем, Виталий Кличко, депутат от блока Тимошенко Андрей Шевченко и журналист Роман Скрыпин с женами, продюсер Евгений Рыбчинский, актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком, скандальный издатель Валид Арфуш с женой кореянкой Лидой, посол Грузии в Украине Григол Катамадзе, бизнесмен-бютовец Тариэл Васадзе, брат президента Грузии Давид Саакашвили, политолог Дмитрий Выдрин.

Сама церемония состоялась в 19 вечера. Работник ЗАГСа расписал молодых дома. После этого началось гулянье. Гостям подавали шампанское "Мадам Клико", грузинские вина и коктейли. На столах, в основном, были грузинские блюда, колбасные, мясные и рыбные нарезки, овощи, суши, тушеная печень, семга, креветки.