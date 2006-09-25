Киевский миллионер Лев Парцхаладзе женился во второй раз (фото)

Киевский миллионер Лев Парцхаладзе решил еще раз пережить все оттенки ощущений, в которые посвящены только женихи.

Как удалось узнать TabloIDу, в прошлую пятницу владелец торговых сетей "Квадрат", ресторанов "Швидко" та голова партии "Європейська столиця", женился. Невзирая на то, что со временем многое меняется, вкусы 34-летнего бизнесмена отличились особенным постоянством: второй женой Парцхаладзе, как и первой, стала модель - "Мисс Украина-2004" Леся Матвеева.

Новобрачный в изысканном смокинге и новобрачная в приталеном платье молочного цвета, не боясь затмения, которое пришлось на 22 сентября, расписались, после чего отправились на торжественное празднование в село Красное, где у Льва расположена дача. Туда же подтянулись и гости, которых, по словам очевидцев, было свыше ста.

В частности, на свадьбу прибыли Маша Ефросинина с мужем, Роман Скрыпин и Андрей Шевченко с женами, Валид Арфуш и политолог Дмитрий Выдрин. Среди гостей также были Тариэл Васадзе, Ольга Сумская с Виталием Борисюком та Татьяна Рамус с мужем, Евгений Рыбчинский с женой и соратники по партии.

Пришли на праздник к Парцхаладзе и супруги Виталий и Наталья Кличко, Виталий сделал молодым особенный подарок: продекламировал стихотворение, которое сам же и написал. Отличились среди других и Ольга Сумская с Борисюком, которые подарили песню в собственном исполнении.

Также они преподнесли молодым супругам вышивки XVIII века, которые были освящены в Киево-Печерской лавре. На празднике было много подарков и море цветов.

Дирижировал весельем, импровизациями, оригинальными тостами и приветствиями ведущий Валдис Пельш. Помогали развлекать гостей Михаил Боярский и группа "Гайтана". Говорят, что все было изыскано и в то же время очень весело, в дополнение Кличко даже станцевал.

Первая жена Парцхаладзе также модель - Наталия Собченко. С Наталией у Льва 4-летний сын Давид.

По словам бизнесмена, с бывшей женой у него нормальные, человеческие отношения.

Фото Натальи Парцхаладзе с сайта Men`s cult, Леси Матвеевой - FHM и сайта uaportal. Фото Льва Парцхаладзе - УНИАН.

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