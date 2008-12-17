Запорожская ОГА передала милиции 42 новых автомобиля

Запорожская облгосадминистрация передала милиции 42 новых автомобиля.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области, в рамках исполнения программы борьбы с преступностью и распространением наркомании областная власть выделила 3 млн. 100 тыс. грн., из которых 300 тыс. грн. пошло на техоборудование, необходимое ГАИ, а на остальные средства были приобретены 42 новых автомобиля.

16 автомобилей "Нива-шевроле", 13 ВАЗ-2199 и 13 "Ланосов" распределены между районными отделами внутренних дел и отраслевыми службами Запорожского главка милиции, при этом «за руль сели не руководители, а сотрудники, которые непосредственно работают «на земле», говорится в сообщении.

В Запорожском главке милиции отмечают, что такой подарок в преддверии Дня милиции очень значим, поскольку "из 840 единиц милицейского транспорта более трети требует немедленной замены".