В Луцке состоится фестиваль ”С любовью к Салу”

В Луцке 14-15 октября состоится первый всеукраинский фестиваль под названием "С любовью к Салу", сообщает LentaRU.

В рамках мероприятия планируется провести научно-практическую конференцию и обсуждение на темы: "Сало в мире - хорошее дело" и "Хозяину на заметку".

После научной части чемпионата пройдет ряд развлекательных мероприятий: парад лучших свиней и кабанчиков, свиной конкурс красоты, свиные базары, выставки сала.

Затем состоится конкурс по скоростному поеданию сала. Устроители также намерены установить мировой рекорд по созданию самого большого бутерброда с салом, который затем также съедят.

Кроме того, планируется установить первый в мире памятник Салу и создать первый в мире передвижной музей "Свиных восковых фигур".