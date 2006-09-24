В Одессе откроется Центр дневного пребывания для беспризорных детей

В Одессе вскоре откроют Центр дневного пребывания для беспризорных и обездоленных детей, передает радио “Эра”. Уличные дети будут иметь временный дом, однако только днем, а на ночь вынуждены будут сами позаботиться о пристанище.

Помещения для детского центра арендовали у православного храма на ораине Одессы. Как рассказал директор Центра – Виталий ГРЕЧУХОВ, впоследствии планируется открыть большой приют, а центр дневного пребывания для обездоленных детей – проект пилотный. Название понятно, – Центр будет работать только днем. Ночью, надеется директор, деть смогут вернуться в семью, пусть даже неблагополучную.

Это – не первый такой центр в Одессе. Впрочем, как надеются организаторы, система дневного пребывания даст ощутимые результаты только тогда, когда этих центров наберется хотя бы десятка полтора.