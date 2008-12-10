Юлия Тимошенко пришла поздравить Владимира Литвина (фото)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поздравила Владимира Литвина с избранием Председателем Верховной Рады Украины после окончания вечернего заседания ВР.

Как сообщал УНИАН, за такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422, зарегистрированных в зале. В частности, «за» проголосовали 154 депутата из фракции БЮТ, 40 депутатов фракции НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блока Литвина и три народных депутата из фракции Партии регионов.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН