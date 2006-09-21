Шахта им. Засядько - одна из самых опасных в мире

Шахта им. Засядько в Донецке - одна из самых опасных в мире. С подобными заглавиями вышли большинство сегодняшних изданий.

В частности, об этом пишет “Газета по-українськи”, ссылаясь на информацию Государственного департамента промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора МЧС.

Издание приводит слова бывшего мастера технической безопасности шахты им. Засядько Игоря ТКАЧЕНКО, который утверждает, что на шахте всегда был низкий уровень безопасности.

“На шахте Засядько всегда был беспредел. Во времена СССР руководство еще хоть как-то боялось проверок, но сейчас на всех начихать. Фонари у шахтеров не работают, половина противогазов поломаны. К горнякам относятся, как к убойному мясу. Я вообще удивляюсь, как она не взрывается ежедневно”, - рассказал И.ТКАЧЕНКО. Вместе с тем он выразил мнение, что “в девяти взрывах из десяти виновны сами шахтеры”. По его словам, шахтеры видят, что шахту заполнил газ, но все равно продолжают добывать уголь. И.ТКАЧЕНКО заверяет, что не раз видел, как шахтеры сами блокируют спасательные устройства, из-за чего не срабатывает аварийное отключение отбойных молотков, когда шахту заполняет вредный газ.

В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ также поддерживает, что эта шахта всегда считалась опасной, но очень прибыльной.

В то же время газета “Экономические известия» сообщает, что за время независимости в украинских шахтах погибло более 3,5 тыс. горняков. Каждый миллион тонн угля стоит четыре человеческих жизни. Издание напоминает, что на шахте им. Засядько в 2002 году погибло 20 горняков, в 2001 – 55, в 1999 – 50.

В СМИ также отмечается, что шахта им. Засядько - одна из самых глубоких в Украине. На ней на протяжении нескольких лет работает самая современная дегазационная аппаратура, которая направляет выделяющий метан на электростанцию. Отмечается, что в случае отсутствия этой техники выбросы метана были бы значительнее и погибших от взрыва было бы значительно больше.

Газета “Україна молода” отмечает, что такое оборудование используется впервые в истории отечественной угледобычи. Сообщается, что в мае этого года заработала первая когенерационная станция, которая способна производить электроэнергию и тепло из подземного газа.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября на шахте имени Засядько на глубине 1078 м произошли внезапные выбросы угольно-газовой смеси. 13 горняков погибли, около 60 шахтеров госпитализированы.

На месте происшествия работает специальная государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА.