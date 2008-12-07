Президент США Джордж Буш официально пригласил зрителей на свое "повешение". В ходе визита в Филадельфию (штат Пенсильвания) глава Белого дома посетил частный клуб, в котором разместили портрет президента США в полный рост. Полотно повесили на стену в торжественной обстановке в присутствии Дж.Буша.

На картине президент США изображен смотрящим прямо вперед, у него приветливый взгляд, но лицо не улыбается, передает Associated Press.

Автором картины является Марк Кардер. Он рисовал портрет, опираясь на фотографии президента, которые сделал в марте 2008г.