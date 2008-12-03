Коновалюк отрабатывает заказ, потому что на него есть компромат?

Народный депутат от Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК вынужден отрабатывать заказ соседней страны из-за существующего на него компромата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Виннице министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, комментируя журналистам работу Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов поставки украинского оружия Грузии, которую возглавляет В.КОНОВАЛЮК.

«Исходя из информации, которой я располагаю от Союза офицеров Украины, - есть такая общественная организация, - то вполне понятно, почему господин КОНОВАЛЮК сегодня озвучивает то, что ему говорят в одной из соседних стран», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как пояснил министр, там (в соседней стране - УНИАН) на В.КОНОВАЛЮКА «есть столько компромата, что, конечно, этот человек должен отрабатывать, чтобы это не было опубликовано».

В то же время, Ю.ЕХАНУРОВ в очередной раз отметил, что Украина четко выполняет все свои международные обязательства. «Мы ни разу ничего не нарушали. Нас этому научил псевдоскандал вокруг «Кольчуги». Сегодня Украина имеет одну из самых жестких систем контроля экспортных операций с оружием», - заявил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также заметил, что отмеченная комиссия ВР на сегодняшний день уже выполнила заказ, «обслужила информационную тему». «Все, можно заказ снимать», - считает министр обороны.

Как сообщал УНИАН, В.КОНОВАЛЮК, в частности, заявлял, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского оружия из военного арсенала в пгт Лозовая Харьковской области. По его словам, поставки осуществлялись в течение мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами. «Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Также он утверждал, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам, а также о том, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

Между тем первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ не раз опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках Украиной оружия в Грузию.

12 ноября следователем Службы безопасности был вызван на допрос В.КОНОВАЛЮК по уголовным делам, возбужденным по фактам утечки секретной информации, предсталвяющей государственную тайну, по статье 328 Уголовного кодекса Украины.

17 ноября Служба безопасности Украины заявила, что все не обоснованные утверждения и предположения В.КОНОВАЛЮКА, касающиеся поставок товаров военного назначения в Грузию не соответствуют действительности и являются инсинуациями во вред национальной безопасности Украины.