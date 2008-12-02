Еще раз об истории «Тимошенко против Венко»

Когда я прочитал в УНИАН статью «Первое испытание Обамы в Украине – Венко против Тимошенко?», то не нашел в ней никаких аргументов по существу... Опять вспомнился гражданин Америки господин Кузьо...

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В этом году мне пришлось довольно обстоятельно изучать историю, связанную со скандальным решением правительства Тимошенко расторгнуть соглашение о разделе продукции (СРП) с «Венко Интернешнл Лтд.». В статьях «Тимошенко против Венко, или Кто предал национальные интересы Украины» и «Тимошенко против Венко-2, или Кто предал национальные интересы Украины» я достаточно тщательно разбирал как подготовку к проведению конкурса на разработку глубоководной части черноморского шельфа, так и условия, предусмотренные этим соглашением. После тех публикаций мне не довелось не увидеть ни одной публикации, которая бы опровергла мои выводы (к таким выводам может прийти любой беспристрастный человек). То есть я не увидел никакой критики моих аргументов или опровержения их конкретными доказательствами. Главный вывод тех публикаций заключается в том, что решение о расторжении соглашения находится не в экономической, а в политической плоскости, связано с личными интересами госпожи Тимошенко и было результатом договоренностей, которые она заключала за пределами страны.

Единственной попыткой за последние месяцы дискредитировать это соглашение была попытка поставить под сомнение добропорядочность одного из владельцев «Венко Прикерченска», а именно – российского миллиардера Евгения Новицкого. Сначала эту мысль запустили некоем Eurasia Daily Monitor, а затем она появилась в украинских СМИ. Вполне показательно, что постоянным корреспондентом этого издания является некто Тарас Кузьо, статьи которого регулярно появляются в ряде украинских Интернет-изданий. Особенность почти всех этих статей, напечатанных на украинском и русском языках, заключается в активной поддержке госпожи Тимошенко и дискредитации Президента Украины Виктора Ющенко. Следует отметить, что господин Кузьо, если я не ошибаюсь, гражданин США и не так уж хорошо владеет украинским, не говоря уже о русском, к тому же он постоянно живет вдали от границ Украины, потому его возможность отслеживать информационные сообщения в украинских СМИ и вести активное комментирование украинских событий вызывает определенные сомнения. В связи с этим я даже выражал предположение, что большинство статей от его имени пишутся в Украине, а он используется лишь как «свадебный профессор».

Поэтому, когда я прочитал в УНИАН статью госпожи Тэмми Линч «Первое испытание Обамы в Украине – Венко против Тимошенко?» со ссылкой на публикацию в упомянутой Eurasia Daily Monitor, то вспомнился и господин Кузьо. Понятно, что распространение этой статьи не случайно, и позаботились об этом те же лица, которые отвечают за размещение в украинских СМИ статей господина Кузьо.

Писать об этом приходится потому, что и в статье госпожа Линч реально никаких аргументов против соглашения между правительством и “Венко” нет, но есть та же попытка дискредитировать соглашение путем разоблачения одного из владельцев компании, которая должна была выполнять обязательства, предусмотренные соглашением.

Я не адвокат Новицкого и не могу подтверждать или отрицать его связи с российского мафией. Хотя при этом позволю себе сделать предположение, что все российские и украинские мультимиллионеры и миллиардеры в бурных девяностых имели те или иные отношения с криминалитетом. Но, во-первых, незаконный характер таких отношений должен подтверждаться обвинительными приговорами судов, а во-вторых, Новицкий уже сейчас один из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, потому что он непрямой владелец оператора мобильной связи «МТС–украина» и никаких упреков в его адрес ни госпожа Тимошенко, ни другие правительственные чиновники до сих пор не делали. Вот почему попытки оправдать действия правительства Тимошенко в истории с “Венко” путем размещения в Украине статей откровенно заказного характера граждан других стран вряд ли будут успешными.

Единственное, что остается гражданам Украины, это ждать решение Арбитражного суда Стокгольма. Правда, никто не рассказал, из чьего кармана будут возмещаться убытки “Венко” в случае проигрыша государства Украина в этом суде, хотя уверен, что это будет не бумажник госпожи Тимошенко, которой, исходя из ее налоговой декларации, платить будет нечем.

Борис Кушнирук