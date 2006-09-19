Министра юстиции наказывали, били по рукам и ставили в угол

Сегодня министр юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ в киевской средней общеобразовательной школе №36 открыл серию уроков социально-правовой защиты детей, которые будут проводиться в целом по Украине до 15 декабря 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая урок, Р.ЗВАРИЧ поинтересовался у учеников 8-го класса, насколько они осведомлены о своих правах, знают ли они Конституцию Украины и как будут вести себя в случае, если в отношении них будут совершаться какие-то нарушения.

Каждому из учеников в начале урока были розданы экземпляры Конституции Украины, а также пособия, разработанные Минюстом, в которых содержится памятка школьнику о его правах, обязанностях и ответственности.

Отвечая на вопрос журналистов, министр юстиции объяснил, что в возглавляемом им ведомстве разработана программа под названием «Правовое образование», и эта программа уже несколько лет задействована в учебном процессе в разных классах общеобразовательных школ Украины.

По словам Р.ЗВАРИЧА, по меньшей мере дважды в год в Министерстве юстиции проходят совещания, целью которых является разработка новаций в эти программы.

Проведение уроков обусловлено событиями, происходившими в конце этого учебного года в черновицкой средней школе №27, старшеклассники которой засняли на видеопленку свои издевательства над учениками младших классов. «В связи с ситуацией, возникшей в Черновцах, мы поняли, что есть определенные недоработки с нашей стороны, со стороны Министерства образования, и потому нужно было немедленно реагировать на эту ситуацию», - объяснил Р.ЗВАРИЧ, добавив при этом, что его министерство должно подготовить правовое сопровождение этой программы.

По его словам, урок социально-правовой защиты детей построен так, что, кроме теоретической части, будет содержать и практическую, то есть детям будут предоставляться определенные ситуации из жизни как примеры для того, чтобы они могли разобраться, как должны действовать или реагировать в той или иной ситуации.

Отвечая на вопрос журналистов, обижали ли его лично в детстве, Р.ЗВАРИЧ сказал: «Я очень часто попадал в такие ситуации, где приходилось вызывать моих родителей в школу. Да, меня наказывали и физически, и ставили в угол, и били по рукам». При этом он добавил, что это, конечно, было нарушение прав ребенка, но об этом он тогда не знал.