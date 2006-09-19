На танковом полигоне в результате взрыва погибли трое пастухов
09:13, 19 сентября 2006Разное
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Проводится расследование
Вчера в 11.00 неподалеку от села Коробочкино Чугуевского района Харьковской области на танковом полигоне Харьковского института танковых войск во время выпаса стада коров произошел взрыв взрывоопасного предмета.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва погибли трое пастухов.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Харьковской области.
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