На танковом полигоне в результате взрыва погибли трое пастухов

Вчера в 11.00 неподалеку от села Коробочкино Чугуевского района Харьковской области на танковом полигоне Харьковского института танковых войск во время выпаса стада коров произошел взрыв взрывоопасного предмета.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва погибли трое пастухов.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Харьковской области.