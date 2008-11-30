Завод им. Малышева отправляет новые танки в армию (фоторепортаж)

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» завершило выполнение контрактана изготовление 20 танков БМ «Булат» для Вооруженных сил Украины.

«Сегодня мы осуществляем поставку еще десяти «Булатов» вдобавок к отправленным ранее машинам и тем самым завершаем выполнение военного заказа 2008-го года», - сказал и.о. генерального директора завода.

ГП «Завод им. Малышева» приступил к модернизации Т-64Б в 2004 г. по заказу Минобороны Украины. После модернизации танк получает наименование «БМ «Булат». Программа модернизации разработана ХКБМ им. Морозова. Главным исполнителем госзаказа выступает ГП «Завод им. Малышева».

В рамках программы обновления бронетанкового парка ВСУ в последние годы завод им. Малышева изготовил и отправил в украинскую армию в целом 56 машин БМ «Булат»

Фото Владимира Андреева / УНИАН