Под Киевом потерпел крушение самолет: погибли все пассажиры

В Киевской области в результате аварии спортивного самолета погибли четверо и травмирован один человек.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера вблизи населенного пункта Крюковщина Киево-Святошинского района упал легкомоторный самолет Л-200, который был арендован в спортивном авиационном клубе г. Днепропетровск частным лицом.

Самолет, на борту которого находились четыре человека, выполнял рейс по маршруту: аэродром г. Киева "Чайка" - аэродром г. Днепропетровска "Каменка".

В результате падения самолета погибли все четыре человека, которые находились на борту самолета, и травмирован один человек - житель г. Вишневое, - который пытался гасить пылающие обломки самолета до прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь и в тяжелом состоянии с ожогами третьей степени тяжести он был направлен в реанимационное ожоговое отделение Киевской областной клинической больницы №1.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций от МЧС, МВД и МОЗ Украины были привлечены 52 человека и 17 единиц техники.

По факту падения самолета правоохранительными органами ведется расследование.