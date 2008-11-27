В Харькове запретили курить в школах и поликлиниках

07:17, 27 ноября 2008
Разное
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Решение принял исполком

Михаил Добкин - среди участников общенационального антикризисного совещания. Киев, 12 ноября
В коммунальных учреждениях здравоохранения и образования Харькова запрещено табакакурение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского председателя, такое решение вчера принял исполком Харьковского городского совета.

Городской председатель Михаил ДОБКИН рекомендовал специалистам исполкома подготовить протокольное поручение об обращении к руководителям учреждений других форм собственности с просьбой ввести аналогичные меры и на своих территориях.

Как отметил заместитель Харьковского городского председателя – директор Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игорь ШУРМА, проблема табакокурения сегодня имеет угрожающие масштабы. Большинство детей начинают курить в возрасте 11-14 лет, постоянно растет количество курящих женщин.

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