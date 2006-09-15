Юра, ты – прав… У нас оформляли загранпаспорта Тигипко, Табачник и Катеринчук…

Прочитал заметку в УНИАН о том, что МВД нарушает закон, занимаясь ускоренным оформлением заграничных паспортов, и решил сказать несколько слов в свою защиту.

Я директор того самого подразделения МВД «Ресурсы-Документы», которое ускоренно оформляет заграничные паспорта. С полной ответственностью могу сказать, что подобная критика не более чем злость конкурентов. Раз на нас сердятся, значит у нас все в порядке. Но поскольку это затрагивает нашу репутацию, нахожу нужным ответить. Кто сегодня быстро оформляет паспорта? Все, кому не лень. Люди ускоряют этот процесс, то ли давая взятку, то ли обращаясь к частным компаниям, заключая при этом договор.

Наша структура действительно перетягивает на себя поток людей, которым нужны паспорта. И мы также заключаем договор на оформление паспорта с клиентом. Люди идут к нам с удовольствием, потому что, во-первых, мы делаем это дешевле и быстрее, чем частные структуры. Во-вторых, люди чувствуют себя увереннее, когда оставляют свои документы в госструктуре. И, в-третьих, простите, но мы предлагаем качественно новый уровень обслуживания. Кондиционер, две стойки обслуживания, быстро движущаяся очередь, касса для платежей на втором этаже, на все про все у клиентов уходит двадцать минут.

Два кабинета, в которых сидят инспектора ОВИР, камеры наблюдения, сигнализация – мы предусмотрели все, чтобы выдержать любой аудит. У нас работает золотой кадровый фонд ОВИР, мы пользуемся услугами и консультациями тех инспекторов, которые, возможно, уже на пенсии, но имеют большой опыт в этой сфере.

В качестве подтверждения могу не только предоставить динамику роста количества наших клиентов, но и высказывания из книги отзывов. Николай Катеринчук, например, написал отзыв такого содержания: «Юре Луценко: ты отлично придумал, все очень быстро и качественно». Положительные отзывы оставили у нас и Ян Петрович Табачник и его супруга Татьяна Недельская. Я помню, как приезжал Сергей Тигипко, его охранники выстояли небольшую очередь, он зашел, сдал документы, а потом оставил отзыв. Десять процентов наиболее солидных частных туроператоров передают нам своих клиентов, которым нужны паспорта. Я уже не говорю о том, что мы платим «по-белому» зарплаты всем своим сотрудникам (а их 850 по всей Украине), ежеквартально перечисляем полтора миллионов гривен налога, а половину прибыли отдаем Министерству внутренних дел. Наш документооборот выводит из тени солидный денежный поток.

Так что каждое из наших действий подтверждено законодательством Украины и уважением клиентов.

Владимир Швачко, директор предприятия «Ресурсы-Документы»