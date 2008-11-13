Киевский мэр обещает сделать метро бесплатным

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает сделать метро для малообеспеченных киевлян бесплатным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«У меня лично все время болит душа за тех, кто оказался сейчас в бедности. Я дал поручение своей команде разработать программу, согласно которой малообеспеченные люди смогут пользоваться бесплатно городским транспортом. В частности, около 100 тыс. киевских пенсионеров и ветеранов, которые раньше не имели такой льготы, смогут бесплатно ездить в метро», - отметил Киевский городской председатель.

Мэр Киева также назвал «сугубо популистским решением» создание правительственной комиссии по изучению тарифов на коммунальный транспорт .

«В отличие от киевской власти, правительство не выделяет коммунальному транспорту ни одной копейки. В других странах программы обновления подвижного состава финансируются из госбюджета. Они не жалеют сотни миллионов евро, чтобы сделать транспорт удобным и безопасным. Я предлагаю нашим правительственным чиновникам не разбрасываться политическими лозунгами, а заложить в бюджет 1 миллиард гривен на содержание и развитие метрополитена. Это даст возможность сделать метро бесплатным для малообеспеченных киевлян», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он отметил, что сегодня, несмотря на финансовый кризис, городская власть продолжает финансирование коммунального транспорта, чтобы защитить малообеспеченных киевлян от роста стоимости перевозок.