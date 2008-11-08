Во Львове целуют женщин на скорость

В выходные во Львове мужчины будут целовать на улицах города женщин-прохожих

8-9 ноября на улицах Львова будет проводиться первый отборочный тур проекта «Мистер Львов-2009» - конкурс «Мачо».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, участники тура должны будут за указанный период времени поцеловать на улице, конечно, предварительно получив на это согласие, незнакомую женщину.

Победителем отборочного конкурса, который впоследствии войдет в финал проекта «Мистер Львов, – 2009», станет тот мужчина, которому удастся уговорить поцеловаться наибольшее количество женщин за наименьший промежуток времени.

Финал конкурса «Мистер Львов-2009» состоится 8 марта 2009 года в здании Львовской филармонии.

Инициатором конкурса выступает общественная организация „Независимое украинское молодежное объединение”. Во время кастинга для участия в конкурсе, который проводился в сентябре-октябре с.г., были отобраны 20 мужчин.