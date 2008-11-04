Луганские перевозчики требуют повысить цены и понизить штрафы

Луганские перевозчики намерены 16 ноября провести забастовку.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение перевозчиков было оглашено во время очередной сессии Луганского городского совета депутатом Николаем ГРЕКОВЫМ.

Перевозчики предупредили мэра города, что прекратят работу 16 ноября, - в день вступления в силу закона о повышении безопасности дорожного движения, которым в несколько раз увеличены суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения и безопасности пассажиров.

Мотивируя свое решение, перевозчики отмечают, что штраф за пассажиров в маршрутке, которые едут стоя, будет составлять 250 грн., штраф за любую поломку - 850 грн. и тому подобное.

Кроме того, перевозчики требуют от властей города разрешить им повысить цены на проезд.

"В луганском городском транспорте проезд составляет 1,5 грн., в то время как в других городах - 1,7-2 грн. Мы теряем лучших водителей, экономим на запчастях, а это аварийно опасно. Просим принять меры", - говорится в обращении.

При этом перевозчики предоставили экономическое обоснование сметы расходов и попросили его рассмотреть.