Тетка Обамы из Кении живет в США нелегально

Кандидат в президенты США Барак Обама не знал, что его тетка из Кении нелегально проживает в Соединенных Штатах. Предвыборный штаб Б.Обамы распространил 1 ноября заявление в ответ на сообщения агентства Associated Press о том, что родственница кандидата по отцовской линии еще 4 года назад должна была покинуть страну по решению суда. "Сенатор Обама не располагал информацией о ее статусе, но считает, что соответствующие законы должны быть соблюдены", - цитирует заявление штаба Б.Обамы РосБизнесКонсалтинг.

Как сообщает Associated Press, тетка демократического кандидата Зейтуни Оньянго в настоящее время проживает в Бостоне. Четыре года назад суд по делам иммигрантов отказал ей в предоставлении убежища на территории США. В окружении Б.Обамы заявляют, что сенатор никогда не знал о деталях ее пребывания в Америке и встречался с ней всего несколько раз за два десятилетия. По американским законам, нелегальное проживание в США может быть квалифицировано как административное правонарушение.

Между тем в своих мемуарах Б.Обама называет женщину "тетушкой Зейтуни" и описывает ее как "гордую женщину". Демократический кандидат с 2-летнего возраста рос без отца и впервые повстречался со своими родственниками по отцовской линии 20 лет назад во время своего путешествия в Африку.