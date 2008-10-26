Открытие памятника Кушнареву (фото)

На церемонии были родные политика

В Харькове установили памятник бывшему мэру города и губернатору области, народному депутату Евгению Кушнареву. В церемонии открытия приняли участие только родственники и коллеги политика. Автор памятника - харьковский скульптор Александр Ридный. Фото Владимира Андреева / УНИАН

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