Открытие памятника Кушнареву (фото)

00:44, 26 октября 2008
Разное
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На церемонии были родные политика

В Харькове установили памятник бывшему мэру города и губернатору области, народному депутату Евгению Кушнареву. В церемонии открытия приняли участие только родственники и коллеги политика.

Автор памятника - харьковский скульптор Александр Ридный.

Сын Евгения Кушнарева Андрей Кушнарев, дочь - Татьяна Кагановская и ее муж Александр Кагановский

Фото Владимира Андреева / УНИАН

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