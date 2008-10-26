Открытие памятника Кушнареву (фото)
00:44, 26 октября 2008Разное
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На церемонии были родные политика
В Харькове установили памятник бывшему мэру города и губернатору области, народному депутату Евгению Кушнареву. В церемонии открытия приняли участие только родственники и коллеги политика.
Автор памятника - харьковский скульптор Александр Ридный.
|Сын Евгения Кушнарева Андрей Кушнарев, дочь - Татьяна Кагановская и ее муж Александр Кагановский
Фото Владимира Андреева / УНИАН
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