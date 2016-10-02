Эксклюзивная презентация новой студии одежды VOVK

В честь открытия студии-рекордсменки – VOVK преодолела психологическую отметку в 200 кв. м, состоится грандиозное шоу при участии самого стильного музыкального проекта в Восточной Европе – группы LAFESTA! Прославившиеся на весь мир ритмы lounge opera & funk electro по эксклюзивным event`ам Apple, Google,Sony, Pepsi, Coca-Cola, Armani и Chanel – теперь в Одессе и звучат они специально для Вас!

Море сюрпризов и подарков от VOVK - настроение не на один месяц вперед гарантировано, но лучше все один раз увидеть - ждем Вас 2 октября в ТРЦ CityCenter по адресу: просп. Жукова, 2 (1-й этаж). Начало в 15:00. Просьба сообщить о своём присутствии, для журналистов предусмотрены сюрпризы!

Контактный номер: 0678243034 (Анастасия - бренд-менеджер VOVK