IX съезд "Украинского объединения патриотов – УКРОП"

В повестке дня съезда - принятие обновленного, демократического устава партии, который превратит УКРОП на политическую силу действительно нового для Украины типа. В процессе подготовки документа рабочая группа учла опыт партийного строительства успешных европейских политических сил. Проект устава укропа прошел обсуждение во всех региональных организациях партии. Немалая часть предложений, прозвучавших во время партийной дискуссии, была учтена в окончательном варианте документа.

Обновленная партийная «конституция» укроп предусматривает усиление роли рядовых партийцев, социальные лифты, механизмы предотвращения узурпации власти и процедуру внутрипартийных праймериз.

Кроме того, делегаты съезда рассмотрят новую процедуру избрания председателя партии и дадут оценку текущей политической и экономической ситуации в стране.

Место проведения: НСК «Олимпийский», конференц-зал «Олимпийский дворик» (ул. Большая Васильковская, 55).

Начало съезда - 13.00.

Аккредитация журналистов - с 12.00.

Пресс-конференция по результатам съезда запланировано в 15.00.

Дополнительная информация и аккредитация: +38 (067) 650 84 84, press@ukrop.com.ua

Аккредитация обязательна и длится до 20.00 среды, 28 сентября.