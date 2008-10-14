Под Киевом столкнулись маршрутка, грузовик и две легковушки

10:16, 14 октября 2008
Разное
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1 человек погиб, 4 травмированы

В Киевской области в результате столкновения грузовика, маршрутки и двух легковых автомобилей 1 человек погиб, 4 травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, утром 13 октября вблизи поселка Ворзель, на автодороге Киев-Ковель, произошло столкновение грузовика, маршрутного микроавтобуса и двух легковых автомобилей.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель микроавтобуса, а его 4 пассажира с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

 

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