Под Киевом столкнулись маршрутка, грузовик и две легковушки
10:16, 14 октября 2008Разное
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1 человек погиб, 4 травмированы
В Киевской области в результате столкновения грузовика, маршрутки и двух легковых автомобилей 1 человек погиб, 4 травмированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, утром 13 октября вблизи поселка Ворзель, на автодороге Киев-Ковель, произошло столкновение грузовика, маршрутного микроавтобуса и двух легковых автомобилей.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель микроавтобуса, а его 4 пассажира с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.
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