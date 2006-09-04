Украину на “Мисс мира-2006” представит Ольга Шилованова (фото)

В конкурсе “Мисс Мира-2006”, который 30 сентября состоится в Варшаве, Украину будет представлять "Мисс Украина 2006" харьковчанка Ольга ШИЛОВАНОВА.

В Варшаве состоялось официальное представление участниц конкурса из 102 стран.

О.ШИЛОВАНОВА родилась и проживает в Харькове, учится в Харьковском национальном университете сельского хозяйства. Сейчас начала работу по программе ЮНИСЕФ (UNISEF) в Украине. В 2005 году получила звание „Королева Харькова” и звание второй вице-мисс Бикини Вселенной.

После официального представления конкурсанток начинаются основные этапы конкурса за звание самой красивой женщины мира, который завершится большим финалом 30 сентября в Зале Конгресса в Варшаве. Трансляция конкурса будет осуществляться на 200 стран мира.

По информации Польской туристической организации, участницы на протяжении сентября посетят ряд польских городов, где будут сниматься видеопрезентации участниц.

Планируется, что 6 сентября в Музее города Гдыни каждая участница презентует книгу, альбом или диск о своей стране и таким образом будет создана Библиотека “Мисс Мира”, которая впоследствии будет передана одной из школ. На следующий день в этом же городе каждая из финалисток посадит дерево с табличкой с названием страны, которую она представляет.

В городе Гижицко на стадионе девушки будут соревноваться в конкурсе „Лучшая спортсменка”. Участницы будут бороться в нескольких спортивных дисциплинах: прыжках в длину и беге на время.

Организаторы конкурса также запланировали визит финалисток во Вроцлав под лозунгом „Активный туризм”. Во Вроцлавской опере финалистки покажут свои способности в конкурсе талантов, в частности, в категориях: пение, танец, акробатика, игра на музыкальных инструментах.