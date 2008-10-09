Пентагон разработает летающую подлодку

Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ министерства обороны США (DARPA) сформулировало тактико-технические требования к самолету принципиально нового типа, который сможет не только летать, но и плавать в надводном и подводном положении. Как сообщает Flight Global, концепции летающей подлодки и предложения по их экспериментальной оценке должны быть представлены заинтересованными компаниями до 1 декабря текущего года.

Требованиями, в частности, предусматривается дальность полета не менее 1850 километров, а также возможность преодоления 185 километров по воде и 22 километров под водой не более чем за 8 часов. Грузоподъемность самолета должна составлять 910 килограммов, вместимость кабины - 8 человек.

Плавание в подводном положении будет выполняться на небольшой глубине. Подачу воздуха и отвод отработанных газов планируется осуществлять посредством шноркеля - выдвижной сдвоенной трубы.

Самолет планируется использовать для скрытной доставки групп специального назначения в прибрежные районы. Концепция его применения также предполагает возможность нахождения вблизи места высадки десанта в течении трех дней до полного выполнения задания. В режиме ожидания самолет, по всей видимости, будет пребывать в надводном положении.

Ранее предпринимавшиеся Пентагоном попытки создания летающей подводной лодки закончились безрезультатно. Особенностью нового проекта должна стать трансформируемость аппарата в зависимости от плотности внешней среды.

Лента.ру