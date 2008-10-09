В Запорожье в многоэтажке взорвался газ

В Запорожье произошел взрыв газа в многоэтажном доме.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, сообщение о происшествии поступило накануне поздно вечером из Ленинского района города.

"8 октября в 22.54 в девятиэтажном доме по ул. Ладожской - в двухкомнатной квартире, принадлежащей 29-летнему местному жителю, произошел взрыв бытового газа. Хозяин квартиры, который находился в состоянии алкогольного опьянения, получил ожоги конечностей, шеи, огнем ему частично опалило волосы. Взрывной волной в его квартире было частично выбито оконное стекло. Разрушения других квартир, конструкций строения и газопроводных сетей не произошло", - сообщили в МЧС, отметив, что, кроме собственника квартиры, в которой случился взрыв, больше никто не пострадал, а сам он от госпитализации отказался.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, МЧС и службы газа. По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность при эксплуатации газовых приборов.

"На плите был оставлен без присмотра чайник. И со слов потерпевшего, взрыв произошел именно тогда, когда он зашел на кухню и включил свет", - сообщили в МЧС.

Как передает корреспондент УНИАН, за последние три дня это уже второе ЧП с газом в Запорожье. В частности, 7 октября в квартире многоэтажного дома в Коммунарском районе города в результате отравления угарным газом погибла семья из 3 человек. По предварительным данным, причиной данного ЧП стало самовольное вмешательство в работу вентиляционных систем.