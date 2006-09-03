5 литров борща поместится в самую большую в Украине ложку, которую вырезал из дерева житель Павлограда Геннадий Останин. Ее длина - 2 метра 74 сантиметра. Уже сегодня это произведение претендует на место в Книге рекордов Гинесса. Мастер говорит, что хочет создать ложку еще большей длины.

Геннадий Останин – шахтер с 30-летним стажем. Все свободное время он тратит на резьбу из дерева. Угольная тема среди его работ является приоритетной. Так и на ложке он вырезал всю историю Павлограда от гусар до шахтеров.

В художественных кругах Геннадий Останин почти не известен. Творческих выставок было не много. Однако, те, кому небезразлична резьба мастера, его хорошо знают.

Мастер планирует в ближайшее время оставить работу с деревом. Жалуется на местных чиновников. Рассказывает, как предлагал создать в городе долину сказок, сделал за свои деньги пару скульптур, а о них так никто и не вспомнил. Говорит, если теперь и будут просить – не согласится.

5 канал