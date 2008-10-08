Число парковочных мест в центре Киева увеличится с 700 до 4 тысяч

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение об организации дополнительных парковочных мест для автотранспорта в центре города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

По его словам, соответствующее решение принято с целью увеличения пропускной способности улиц центральной части Киева и повышения безопасности движения транспорта.

«Дополнительные места будут организованы путем обустройства пандусных въездов вдоль бордюрного камня проезжей части. Кроме того, будут установлены ограничительные столбики на тротуарной части улиц первой зоны парковки, то есть на центральных улицах столицы. Работы запланировано начать в текущем году, а завершить – в следующем», - проинформировал Д.БАСС.

Распоряжением также утвержден перечень улиц, на которых возможно организовать дополнительные парковочные места для автотранспорта указанным выше путем.

Первый заместитель председателя КГГА подчеркнул, что данное распоряжение даст возможность увеличить количество парко-мест лишь в центре Киева с 700 до 4 тысяч.

«Для удобной парковки в столице мы вводим не только дополнительные места, но и ввели новую мобильную систему оплаты за услуги парковки. Для пользования этой услугой необходимо приобрести стартовый пакет, имея который, достаточно отправить на номер 516 SMS-сообщение с номером зоны парковки и номером автомобиля – и услуги парковки будут оплачены», - напомнил Д.БАСС.