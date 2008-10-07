Аварию на газовой скважине устраняют пятые сутки

В Гадяцком районе Полтавской области пятые сутки ликвидируют аварию на газовой скважине.

Как сообщили УНИАН в Главком управлении МЧС Украины в Полтавской области, аварию на территории Тимофеевского месторождения газопромышленного управления «Полтавагазвидобування» в районе села Великие Будыщи Гадяцкого района обнаружили ещё 3 октября – со скважины №58 бил поток бурового раствора высотой 20-30 сантиметров.

Ремонтной бригадой он был частично закачан в соседнюю скважину.

На данный момент уже сооружено десять земляных амбаров-ловушек – они рассчитаны на 240 тысяч кубометров воды. На ликвидации аварии задействовано 60 единиц спецтехники и 260 человек персонала. Проводится расшифровка геофизических данных и постоянный мониторинг события.

На месте проведения аварийных работ круглосуточно обеспечивается пожарная безопасность.