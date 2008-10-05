"Октоберфест" посетили рекордные 6 млн человек

Рекордные 6 млн человек посетили традиционный пивной праздник "Октоберфест", который завершился в выходные в столице Баварии Мюнхене, сообщает ИТАР-ТАСС.

По традиции, гостями пивного фестиваля за 14 дней стали не только жители Германии, но и десятки тысяч туристов со всех уголков мира, приехавших сюда, чтобы насладиться пенным напитком, культурой его потребления и обычаями, ведущими свою историю с 1810 года.

"Подобное число посетителей - рекордно, в сравнении с предыдущими годами", - пояснил представитель компании "Поланер", являющейся одним из организаторов праздника.

Он рассказал, что для продажи на "Октоберфесте" пивоваренные компании разрабатывают специальные сорта пива, которые в обычное время не продают в магазинах и барах.

Празднику "Октоберфест" - около 200 лет. В далекие времена, 12 октября 1810 года, баварский кронпринц Людвиг женился на принцессе Терезе. По случаю такой радости они устроили всенародный праздник и скачки перед городскими воротами на лугу , который с тех пор носит название "Поляна Терезы". Людям понравился праздник, который было решено как годовщину той веселой свадьбы отмечать каждую осень. Так зародился ежегодный "Октоберфест". С тех пор он проводился регулярно с 23 "перерывами" на войны и стихийные бедствия.

Главные гуляния в дни "Октоберфест" проходят в центре Мюнхена. В этом году один "мас" пива (литровая кружка) обошелся любителям янтарного напитка в рекордные 8,3 евро, на 50 центов дороже, чем годом ранее.