Оперная певица Ольга Микитенко презентует проект "Solo OM"
19:00, 12 сентября 2016Разное
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2 сентября в 19.00 часов в доме актера по ул. Ярославов Вал, 7, оперная певица Ольга Микитенко представляет проект "Solo OM" по одноименному авторскому произведению о своем творческом и духовном жизненном пути.
Режиссер-Александр Билозуб
С участием Анастасии Титович и студии "Grishkoffilmpro" grishkoff.net
По поводу приобретения билетов обращайтесь:
Елена Викторовна
Mobil: +380 97 484 2577
E-mail: Gus-ilona@yandex.ua
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