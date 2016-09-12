Оперная певица Ольга Микитенко презентует проект "Solo OM"

19:00, 12 сентября 2016
Разное
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2 сентября в 19.00 часов в доме актера по ул. Ярославов Вал, 7, оперная певица Ольга Микитенко представляет проект "Solo OM" по одноименному авторскому произведению о своем творческом и духовном жизненном пути.

Режиссер-Александр Билозуб

С участием Анастасии Титович и студии "Grishkoffilmpro" grishkoff.net

По поводу приобретения билетов обращайтесь:

Елена Викторовна

Mobil: +380 97 484 2577

E-mail: Gus-ilona@yandex.ua

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