Оперная певица Ольга Микитенко презентует проект "Solo OM"

2 сентября в 19.00 часов в доме актера по ул. Ярославов Вал, 7, оперная певица Ольга Микитенко представляет проект "Solo OM" по одноименному авторскому произведению о своем творческом и духовном жизненном пути. Режиссер-Александр Билозуб С участием Анастасии Титович и студии "Grishkoffilmpro" grishkoff.net По поводу приобретения билетов обращайтесь: Елена Викторовна Mobil: +380 97 484 2577 E-mail: Gus-ilona@yandex.ua

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