В "антивандальных" вагонах метро запрещено размещать рекламу

В киевском метро появились вагоны с антивандальными сидениями.

Как сообщает муниципальная телерадиокомпания “Киев”, такие вагоны обслуживают пассажиров Куреневско-Красноармейской линии столичного метро.

Новый инвентарь изготовлен в Польше. Порезать или разрисовать такие сидения невозможно. При этом они удобные и имеют красивый вид.

Как сообщает телеканал, в одном из вагонов изменили и конструкцию расположения мест для пассажиров. В частности, под сидения теперь можно положить вещи. Также есть возможность сидеть отдельно, так как есть места для одного человека.

В вагонах с антивандальными сидениями также запрещено размещать какую-либо рекламу.