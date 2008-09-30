В "антивандальных" вагонах метро запрещено размещать рекламу
06:09, 30 сентября 2008Разное
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Новый инвентарь изготовлен в Польше
В киевском метро появились вагоны с антивандальными сидениями.
Как сообщает муниципальная телерадиокомпания “Киев”, такие вагоны обслуживают пассажиров Куреневско-Красноармейской линии столичного метро.
Новый инвентарь изготовлен в Польше. Порезать или разрисовать такие сидения невозможно. При этом они удобные и имеют красивый вид.
Как сообщает телеканал, в одном из вагонов изменили и конструкцию расположения мест для пассажиров. В частности, под сидения теперь можно положить вещи. Также есть возможность сидеть отдельно, так как есть места для одного человека.
В вагонах с антивандальными сидениями также запрещено размещать какую-либо рекламу.
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