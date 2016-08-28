Sky Family Park: здоровье и музыка в одном месте

В это воскресенье, 28 августа, Sky Family Park приглашает всех желающих на интенсивный курс тонизирования и укрепления здоровья. Программа парка включает в себя мастер-классы и консультации от ведущих тренеров фитнеса, лекции диетологов: как правильно подобрать для себя оптимальный диетический стол. Для любителей более сложных видов спорта будет работать зона с активными видами спорта и соревнованиями, большой танцевальный флэш-моб, выступления спортивных коллективов и многое другое. Музыкальным подарком для гостей «здорового воскресенья» станет концерт группы «С.К.А.Й.»

Напомним, что Sky Family Park этим летом подарил много незабываемых эмоций киевлянам и гостям столицы: события и концерты на любой вкус проходили в парке каждые выходные. Самый большой открытый бассейн, зоны активностей и уличной еды приняли у себя десятки тысяч гостей.

Ознакомиться с программой Sky family park, посмотреть фотографии и поделиться своими впечатлениями можно на официальной странице в Facebook: https://www.facebook.com/skyfamilypark

г. Киев

пр. Генерала Ватутина, 2

Контактный телефон: 095 283 65 55

По вопросам сотрудничества: gesha@famous.com.ua