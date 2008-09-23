Хочу Маккейна!

Мнение

Недавно посмотрела программу Шустера, а именно рубрику Вольновой «Хочу Обаму». Не знаем, чем именно хотел сразить телезрителей Шустер, подбирая хроникеров программы: женским интеллектом или женской красотой?

Не будем задаваться вопросом, почему Шустер, приехавший в свое время из России, вместе с Россией «хочет Обаму». (К тому же, собственники телеканала – представители пророссийской политической силы).

А может, все дело в борьбе против расизма, которой без устали занимается Шустер?! А может вообще все просто: Шустер признан частью украинской телеаудитории самым красивым мужчиной, Обама тоже красавчик. И как двум таким красавцам друг друга не поддержать?

А я хочу сказать, почему мне нравится Маккейн… Он - славный парень из Аризоны. Он умудрен опытом. Он воевал. Он настоящий, как были настоящими все американские президенты-республиканцы: Томас Джефферсон, Линкольн, Теодор Рузвельт, Никсон, Эйзенхауер (четырехзвездный генерал). Республиканская партия первая предложила отмену рабства. К тому же, консерватизм республиканцев снова становится популярным. Он прост, надежен и эффективен. Его пользовали, присваивали, имитировали, от него отрывали, на него мочились многие поздние и ранние европейские партии. Но именно консерваторы обеспечивали экономические прорывы своих держав. И во многом благодаря консерваторам-республиканцам, американская государственная машина считается идеально работающей. Сермяжная правда консерваторов: «Экономика будет развиваться хорошо, если государство не суется в экономику и поощряет гражданскую активность». Эй, демократы с вашим неолиберализмом, скажите, почему ваш средний класс становится все более средним, а богатые все более богатыми?

Маккейн не умничает, он исповедует подходы, проверенные веками. А еще Маккейн не притворяется… Как там говорит Обама, "я выведу войска из Ирака, а потом если что (Аль-Каида активизируется, например) введу"… Маккейн поддерживал Буша, без всяких там «если что»... Он иногда с непростительной для политика наивностью отстаивал идею прозрачности финансирования предвыборных кампаний. А это фактический отказ от помощи крупного капитала. Скажите, кто на такое отважиться из крупных украинских политиков? Еще он очень прямолинейный… Когда Европа отмалчивается, он заявляет, что должен помочь «советским пленникам (Прибалтике, Грузии и нам), «ведь у этих стран трудные соседи». (Мистер Маккейн, как вы нас понимаете!) А когда Европа осторожничает в вопросах с ПДЧ для Украины и Грузии (мол, зачем Украине ПДЧ, мы же должны «учесть интересы России»), он готов взять в охапку обе страны и внести их в НАТО. Разве не так поступает настоящий друг стран, у которых «трудные соседи»?!

И не будем забывать, что консерваторы-республиканцы против однополых браков и всякой общественной истерии в пользу сексменьшинств. Признаемся, что из всех европейских ценностей, «однополая любовь» - это единственная сомнительная ценность. Республиканцы плюют на «гомосексуальные» слабости Европы, они могут себе позволить называть черное - черным, а белое -белым. И именно такая непопулярная позиция обеспечит развитие и здоровье нации и ее, простите, репродуктивные возможности.

В конце концов, Маккейн в свое время предложил кандидатуру нашего Президента на Нобелевскую премию мира. Комплиментарно и несбыточно, зато приятно…

Маккейн, в прошлом - военный летчик, держит обещания и умеет дружить. Ах, мама, ну почему в нашей деревне не стоят военные? А, давайте все вместе, вопреки Шустеру, хотеть Маккейна. Тем более, что он тоже – ничего. Вполне «old premium man», как бы сказала обворожительная Вольнова. Правда?