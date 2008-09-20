Европа требует от Румынии признать охранные зоны для диких птиц

Еврокомиссия требует от Румынии определить охранные зоны для диких птиц.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, 18 сентября Еврокомиссия направила Румынии письмо мотивированного мнения.

Комиссия отметила, что не определив охранные места для диких птиц, Румыния, таким образом, нарушила директиву ЕС о сохранении биомногообразия.

Впервые Еврокомиссия обратилась к Румынии в октябре прошлого года, после чего и определила 108 зон специального контроля, однако забыла признать 21 зону, важную для сохранения птиц.

Направление письма “мотивированного мнения” является вторым этапом расследования о нарушении законодательства ЕС. Если на протяжении двух месяцев Еврокомиссия не получит удовлетворительного ответа, она будет иметь возможность передать дело в Европейский суд.