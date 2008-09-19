На похороны «Никиты» съехались байкеры со всей Украины (6 фото)

Вчера в Симферополе байкеры зажгли свечи в память о 25-летней Анне МИШУТКИНОЙ, которая разбилась на мотоцикле в аварии при участии автомобиля Bentley, за рулем которого был 24-летний Виталий ФАЙНГОЛЬД - сын депутата Симферопольского городского совета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА.

Девушку знали в байкерских кругах как «Никиту». Вчера же состоялись похороны А.МИШУТКИНОЙ.

Попрощаться с Анной приехали байкеры из многих регионов Украины.

У А.МИШУТКИНОЙ осталась маленькая дочь.

Как сообщал УНИАН, около 3-х часов ночи 16 сентября в районе железнодорожного вокзала Симферополя мотоцикл «Сузуки» совершал поворот, когда в него врезался автомобиль Bentley, который двигался навстречу. Удар был такой силы, что мотоцикл разорвало на куски. Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя автомобилями.

В результате ДТП погибла 25-летняя водитель мотоцикла «Сузуки». Водитель Bentley, по данным ГАИ, получил сотрясение головного мозга. По данным местных СМИ, В.ФАЙНГОЛЬД находится у реанимации одной из больниц Симферополя, в отделение журналистов не пускают.

Виновник ДТП устанавливается.

Симферопольского депутата И.ФАЙНГОЛЬДА в СМИ называют одним из самых богатых жителей Крыма.

Фото Алексея Сувирова/УНИАН