"Тойота" столкнулась с автобусом: есть погибший и раненные

Вчера в 8.15 в Харьковской области на автодороге Киев-Харьков" автомобиль "Тойота Камри" столкнулся с автобусом "БАЗ-АО7923".

От мощного удара автобус перевернулся, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще 24 пассажира этого же транспортного средства и водитель "Тойоты" получили телесные повреждения. Среди травмированных - шестилетний ребенок.