"Тойота" столкнулась с автобусом: есть погибший и раненные
11:40, 17 сентября 2008Разное
712 0
ДТП в в Харьковской области
Вчера в 8.15 в Харьковской области на автодороге Киев-Харьков" автомобиль "Тойота Камри" столкнулся с автобусом "БАЗ-АО7923".
От мощного удара автобус перевернулся, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще 24 пассажира этого же транспортного средства и водитель "Тойоты" получили телесные повреждения. Среди травмированных - шестилетний ребенок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter