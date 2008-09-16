За рулем Bentley, который убил девушку, был родственник депутата (фото)

В Симферополе сегодня ночью произошла авария с участием трех автомобилей и мотоцикла, в результате которой погибла 25-летняя девушка – водитель мотоцикла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госавтоинспекции в Крыму, ДТП произошло в районе железнодорожного вокзала около 3-х часов ночи.

Мотоцикл «Сузуки» совершал поворот, когда в него врезался двигавшийся навстречу автомобиль Bentley. Удар был такой силы, что мотоцикл разорвало на куски, отметили в ГАИ. Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя автомобилями: Daewoo и Geely.

Девушка-мотоциклистка получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель Bentley - 24-летний житель Симферополя - госпитализирован с сотрясением головного мозга.

По данным источника УНИАН, за рулем Bentley находился родственник депутата Симферопольского городского совета от партии «Союз» Иосифа ФАЙНГОЛЬДА.

«Виновность каждого участника дорожно-транспортного происшествия будет установлена в ходе дополнительной проверки», - подчеркнули в правоохранительных органах.

Фото предоставлены пресс-службой ГАИ в Крыму